Росіяни вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені

Сьогодні, 30 серпня, росіяни обстріляли низку районів Харкова керованими авіаційними бомбами (КАБ). Станом на 16:25 відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина, та 28 поранених. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зазначається, що росіяни вдарили по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі.
В Індустріальному районі міста агресор вдарив по 12-ти поверховому житловому будинку, внаслідок чого сталася пожежа.
«У Немишлянському районі окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені», — написав Терехов.
На місці прильотів працюють рятувальники та медики.
Раніше повідомлялося, що вдень 28 серпня військові РФ завдали удару коригуваною авіабомбою (КАБ) по центральній частині Куп'янська в Харківській області. Поранення отримали троє людей.
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