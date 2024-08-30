Росіяни вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені

Пожежа у багатоповерховому будинку Харкова після російського удару. Скріншот відео

Сьогодні, 30 серпня, росіяни обстріляли низку районів Харкова керованими авіаційними бомбами (КАБ). Станом на 16:25 відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина, та 28 поранених. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що росіяни вдарили по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі.

В Індустріальному районі міста агресор вдарив по 12-ти поверховому житловому будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

«У Немишлянському районі окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені», — написав Терехов.

На місці прильотів працюють рятувальники та медики.

Раніше повідомлялося, що вдень 28 серпня військові РФ завдали удару коригуваною авіабомбою (КАБ) по центральній частині Куп'янська в Харківській області. Поранення отримали троє людей.