В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября

Ольга Колударова. Фото: соцсети

На оккупированной России территории Донецкой области Ольга Колударова освобождена от исполнения обязанностей «министра образования и науки ДНР». Соответствующий «указ» подписал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Бумага подписана Пушилиным 30 августа и с сегодняшнего дня вступает в силу.



Уроженка российского Ижевска Ольга Колударова возглавляла «Минобрнауки ДНР» с июля 2022 года.



Ее увольнение связано с переходом на должность заместителя министра просвещения России. Там Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров.



До своей «командировки» на оккупированный Донбасс Колударова уже работала в Минпросвещения РФ, возглавляя департамент госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.