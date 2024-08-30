У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня

Ольга Колударова. Фото: соцмережі

На окупованій Росії території Донецької області Ольга Колударова звільнена від виконання обов'язків «міністра освіти та науки ДНР». Відповідний указ підписав голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Папір підписаний Пушиліним 30 серпня і з сьогоднішнього дня набирає чинності.



Уродженка російського Іжевська Ольга Колударова очолювала «Мінобрнауки ДНР» з липня 2022 року.



Її звільнення пов'язані з переходом на посаду заступника міністра освіти Росії. Там Колударова відповідатиме за зміст дошкільної та шкільної освіти, а також підготовку кадрів.



До свого «відрядження» на окупований Донбас Колударова вже працювала в Міносвіти РФ, очолюючи департамент держполітики у сфері виховання, додаткової освіти та дитячого відпочинку.