Окупанти з артилерії атакували Покровськ: постраждав працівник «Укрзалізниці»

Російські війська ввечері, 2 вересня, обстріляли з артилерії Покровськ Донецької області. Унаслідок атаки двоє людей дістали поранення, серед них — працівник Укрзалізниці. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.



«Під ворожий артобстріл потрапив будинок машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста зараз залізничники організовують евакуацію мирного населення і змушені працювати під постійними ворожими атаками», — йдеться в повідомленні.



Як наголошується, залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, дістали поранення та доправили в лікарню.



Окрім того, атакували інфраструктуру і рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях. Обійшлося без жертв.

Раніше ми писали, що в ніч на 3 вересня 2024 року російська армія завдала удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Криму, керованої авіаційною ракетою Х-59/69 та 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131 /136».