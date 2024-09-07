Войска РФ ударили по Николаевке на Донетчине: разрушен отель

В Николаевке удар пришелся по гостинице «Заря». Фото: соцсети

Вечером 7 сентября войска России нанесли удар по городу Николаевка в Краматорском районе Донецкой области.



В городе прогремел мощный взрыв. В это время уже была объявлена воздушная тревога в регионе.



Удар пришелся по гостинице «Заря». Разрушено по меньшей мере три этажа. Фото последствий удара опубликовали в местных группах в соцсетях.



Также местные жители сообщают о выбитых окнах в соседних домах и храме Николая чудотворца.



Власти удар по Николаевке пока не комментировали.