Войска РФ ударили по Николаевке на Донетчине: разрушен отель

Вечером 7 сентября войска России нанесли удар по городу Николаевка в Краматорском районе Донецкой области.
В городе прогремел мощный взрыв. В это время уже была объявлена воздушная тревога в регионе.
Удар пришелся по гостинице «Заря». Разрушено по меньшей мере три этажа. Фото последствий удара опубликовали в местных группах в соцсетях.
Также местные жители сообщают о выбитых окнах в соседних домах и храме Николая чудотворца.
Власти удар по Николаевке пока не комментировали.
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