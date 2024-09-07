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Війська РФ вдарили по Миколаївці на Донеччині: зруйновано готель

07 вересня 2024, 23:46

Війська РФ вдарили по Миколаївці на Донеччині: зруйновано готель

У Миколаївці удар зазнав готелю «Зоря». Фото: соцмережі У Миколаївці удар зазнав готелю «Зоря». Фото: соцмережі

Увечері 7 вересня війська Росії завдали удару по місту Миколаївка у Краматорському районі Донецької області.

У місті прогримів потужний вибух. У цей час вже було оголошено повітряну тривогу в регіоні.

Удару завдавано по готелю «Зоря». Зруйновано щонайменше три поверхи. Фото наслідків удару опублікували у місцевих групах у соцмережах.

Також місцеві жителі повідомляють про вибиті вікна в сусідніх будинках і храмі Миколи чудотворця.

Влада удар по Миколаївці поки не коментувала.

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