Війська РФ вдарили по Миколаївці на Донеччині: зруйновано готель

У Миколаївці удар зазнав готелю «Зоря». Фото: соцмережі

Увечері 7 вересня війська Росії завдали удару по місту Миколаївка у Краматорському районі Донецької області.



У місті прогримів потужний вибух. У цей час вже було оголошено повітряну тривогу в регіоні.



Удару завдавано по готелю «Зоря». Зруйновано щонайменше три поверхи. Фото наслідків удару опублікували у місцевих групах у соцмережах.



Також місцеві жителі повідомляють про вибиті вікна в сусідніх будинках і храмі Миколи чудотворця.



Влада удар по Миколаївці поки не коментувала.