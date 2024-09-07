Війська РФ вдарили по Миколаївці на Донеччині: зруйновано готель

Увечері 7 вересня війська Росії завдали удару по місту Миколаївка у Краматорському районі Донецької області.
У місті прогримів потужний вибух. У цей час вже було оголошено повітряну тривогу в регіоні.
Удару завдавано по готелю «Зоря». Зруйновано щонайменше три поверхи. Фото наслідків удару опублікували у місцевих групах у соцмережах.
Також місцеві жителі повідомляють про вибиті вікна в сусідніх будинках і храмі Миколи чудотворця.
Влада удар по Миколаївці поки не коментувала.
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