В результате атаки на Покровск вспыхнул пожар: разрушены жилые дома, поврежден газопровод

Российские военные в воскресенье, 8 сентября, дважды обстреляли Покровск Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар, повреждены жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«За минувшие сутки город дважды попадал под обстрелы, в результате чего полностью разрушены 2 частных домохозяйства, автомобиль и поврежден газопровод», — говорится в сообщении.



По информации ГСЧС, в результате обстрела в 22:00 возник пожар в частном секторе восточной части города.



Кроме того, оккупанты в 23:06 нанесли второй удар по частной жилой застройке центральной части Покровска.



«Огнем, который возник после обстрела, уничтожено 2 домохозяйства, хозяйственная постройка, автомобиль, вещи и мебель. Также поврежден газопровод. Пострадавших и погибших нет», - отметили в ведомстве.



По состоянию на 9:00 зарегистрированы обращения уже от 15 владельцев жилья.



Ранее мы писали, что за 8 сентября россияне убили трех жителей Донетчины — в поселке Черкасское.