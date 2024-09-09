Внаслідок атаки на Покровськ спалахнула пожежа: зруйновано житлові будинки, пошкоджено газопровід

Російські військові у неділю, 8 вересня, двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«За минулу добу місто двічі потрапляло під обстріли, внаслідок чого повністю зруйновано 2 приватні домогосподарства, автомобіль та пошкоджено газопровід», — йдеться у повідомленні.



За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу о 22:00 виникла пожежа у приватному секторі східної частини міста.



Крім того, окупанти о 23:06 завдали другого удару по приватній житловій забудові центральної частини Покровська.



«Вогнем, який виник після обстрілу, знищено 2 домогосподарства, господарську споруду, автомобіль, речі та меблі. Також пошкоджено газопровід. Постраждалих та загиблих немає», — зазначили у відомстві.



Станом на 9.00 зареєстровані звернення вже від 15 власників житла.



Раніше ми писали, що за 8 вересня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини у селищі Черкаське.