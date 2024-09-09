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Внаслідок атаки на Покровськ спалахнула пожежа: зруйновано житлові будинки, пошкоджено газопровід

09 вересня 2024, 10:27

Внаслідок атаки на Покровськ спалахнула пожежа: зруйновано житлові будинки, пошкоджено газопровід

Російські військові у неділю, 8 вересня, двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«За минулу добу місто двічі потрапляло під обстріли, внаслідок чого повністю зруйновано 2 приватні домогосподарства, автомобіль та пошкоджено газопровід», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу о 22:00 виникла пожежа у приватному секторі східної частини міста.

Крім того, окупанти о 23:06 завдали другого удару по приватній житловій забудові центральної частини Покровська.

«Вогнем, який виник після обстрілу, знищено 2 домогосподарства, господарську споруду, автомобіль, речі та меблі. Також пошкоджено газопровід. Постраждалих та загиблих немає», — зазначили у відомстві.

Станом на 9.00 зареєстровані звернення вже від 15 власників житла.

 Раніше ми писали, що за 8 вересня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини у селищі Черкаське.

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