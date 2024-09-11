Жителі Покровської громади залишилися без води та газу

У Покровській громаді Донецької області зупинено водопостачання, крім того, деякі населені пункти залишилися без газопостачання. Причина — постійні атаки з боку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, зупинено роботу єдиного резервного джерела — модульної фільтрувальної станції.



«Через технічну несправність, викликану постійними ворожими обстрілами Покровського району, повністю зупинено подачу води на Покровську громаду з альтернативного джерела водопостачання», — йдеться в повідомленні.



Компанія «Вода Донбасу» через зупинку виробничих об'єктів не здійснюватиме подачу води споживачам Покровської громади.



У відомстві уточнили, що через пошкодження газотранспортної системи у Покровській громаді жителі залишилися без газу, зокрема, Покровськ та Родинське, а також: Перше Травня, Гнатівка, Ріг, Червоний Лиман, Рівне, Роза та Гришине.



«Відновлення розподілу газу до абонентів можливе після відновлення роботи пошкодженого об'єкта», — резюмували у Покровській МВА.



Раніше ми писали, що 10 вересня в Покровську внаслідок обстрілу було пошкоджено газорозподільну станцію. Без газопостачання залишилося 28 тисяч абонентів Покровської громади.