Через російську атаку на півночі Покровська неможливо відновити світло

У північній частині Покровська технічно неможливо відновити електропостачання через значні пошкодження енергетичних об'єктів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Тиждень тому, 5 вересня, Росія здійснила черговий акт тероризму. Її снаряди знову спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. Серед них — енергетичні підприємства ДТЕК», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу без електропостачання на кілька діб залишилося майже все місто. Відомо, що частини Покровська енергетики повернули світло, проте мешканцям району Динасового заводу досі залишаються без електропостачання.



Раніше ми писали, що в результаті бойових дій зупинено роботу модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом отримувало воду місто Покровськ Донецької області.



Крім того, росіяни зруйнували Дмитрівський міст, який з'єднував Мирноград та Покровськ.



Також через пошкодження газотранспортної системи у Покровській громаді жителі залишилися без газу, зокрема, Покровськ та Родинське, а також: Перше Травня, Гнатівка, Ріг, Червоний Лиман, Рівне, Роза та Гришине.



