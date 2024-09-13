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Покровськ: Вранці війська РФ вдарили по шляхопроводу «Східний»

13 вересня 2024, 09:56

Покровськ: Вранці війська РФ вдарили по шляхопроводу «Східний»

Рано-вранці 13 вересня російські війська вдарили по «Горбатому мосту» в Покровську. Фото: Донбас оперативний/Telegram Рано-вранці 13 вересня російські війська вдарили по «Горбатому мосту» в Покровську. Фото: Донбас оперативний/Telegram

Російські війська рано-вранці 13 вересня завдали удару по шляхопроводу «Східний» (відомому також як «Горбатий міст») у Покровську Донецької області. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що обстріл стався близько 5:40. Фото наслідків виклали у місцевих групах.

Через обстріл пересування шляхопроводом «Східний» ускладнено, повідомляє Покровська міська військова адміністрація. Поки що для руху відкрита одна сторона.

Шляхопровід «Східний» з'єднує південну та північну частини міста.

Раніше ми писали, що російські війська в ніч проти 12 вересня зруйнували Димитровський міст, який з'єднував Покровськ та Мирноград.

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