Під Покровськом відставання ЗСУ по снарядах зменшилося з 1:12 до 1:2,5. Зеленський пояснив, з чим це пов'язано

На Покровському напрямку останніми тижнями ситуація вирівнюється. Про це під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, ситуація на фронті залишається складною.
«Але, все ж таки, я вважаю, що останніми тижнями потроху вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики», – зазначив Зеленський.
Глава держави назвав «паралельними та пов'язаними речами» ситуацію на фронті в Україні та Курську операцію.
«Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж самому Покровському напрямку, до початку Курської операції було 1 до 12. Сьогодні 1 до 2,5. Ми розуміємо, що це поки що не вирівнялось. Нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити їх та відновити свої положення. Проте 1 до 12 це набагато складніше, ніж 1 до 2,5. Я вважаю, що це успіх тієї частини операції, яка називається Курською», – сказав він.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб не втратити Покровськ.
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