Россия производит новые ударные дроны: что о них известно

Дроны-камикадзе нового типа начали производить в России. Иллюстративное фото

Год назад в РФ запустили в производство новый беспилотник-камикадзе, используя китайские детали. Об этом 13 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники из европейской разведки и некоторые документы.

Отмечается, что производство беспилотника большой дальности под названием «Гарпия-А1» стартовало в 2023 году. За год в РФ успели изготовить более 2500 таких дронов. По данным разведки, «Гарпия» развернута против военных и гражданских целей в Украине.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт подчеркнул, что если информация подтвердится, это будет свидетельствовать об уходе России от ее зависимости от иранских разработок.

Сообщается, что прототип «Гарпии» запустили еще в первой половине 2023-го. К концу года производство достигало уже нескольких сотен, а в этом году оно выросло более чем вдвое — до примерно 2 000 единиц.

По данным СМИ, «Гарпия» очень напоминает Shahed, но имеет несколько отличительных особенностей. В частности, речь идет об уникальном кольце, которое крепится болтами, и двигателе Limbach L-550 E. Этот двигатель был разработан в Германии, однако сейчас производится фирмой Xiamen Limbach в Китае.

Взлетный вес «Гарпии» составляет менее 300 килограммов, а максимальная дальность полета — 1 500 километров. По этим показателям дрон близок к иранскому Shahed-136.

Контракт о подготовке завода к производству беспилотников на сумму более 1 миллиарда рублей был подписан в первом квартале 2023 года. По информации разведки, россияне используют для этого бывший цементный завод в Ижевске. Журналисты идентифицировали его по цвету и дизайну балок, а также внутренней архитектуре.

На завод у китайских компаний закупали запчасти и 800 китайских двигателей. Европейская разведывательная служба обеспокоена тем, что бизнес из Китая продолжает продавать РФ компоненты для производства БПЛА.

В Минобороны РФ не ответили на запрос Reuters прокомментировать ситуацию. Однако в МИД Китая заверили, что страна строго контролирует экспорт предметов потенциального военного применения, включая беспилотники.