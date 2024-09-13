Росія виготовляє нові ударні дрони: що про них відомо

Дрони-камікадзе нового типу почали виробляти у Росії. Ілюстративне фото

Рік тому у РФ запустили у виробництво новий безпілотник-камікадзе, використовуючи китайські деталі. Про це 13 вересня повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела з європейської розвідки та деякі документи.

Зазначається, що виробництво безпілотника великої дальності під назвою «Гарпія-А1» стартувало 2023 року. За рік у РФ встигли виготовити понад 2500 таких дронів. За даними розвідки, «Гарпію» розгорнуто проти військових та цивільних цілей в Україні.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт підкреслив, що якщо інформація підтвердиться, це свідчить про відхід Росії від її залежності від іранських розробок.

Повідомляється, що прототип «Гарпії» запустили ще у першій половині 2023-го. До кінця року виробництво сягало вже кількох сотень, а цього року воно зросло більш ніж удвічі — приблизно до 2 000 одиниць.

За даними ЗМІ, «Гарпія» дуже нагадує Shahed, але має кілька відмінних особливостей. Зокрема, йдеться про унікальне кільце, яке кріпиться болтами, і двигун Limbach L-550 E. Цей двигун був розроблений у Німеччині, проте зараз виробляється фірмою Xiamen Limbach в Китаї.

Злітна вага «Гарпії» становить менше 300 кілограмів, а максимальна дальність польоту — 1500 кілометрів. За цими показниками дрон близький до іранського Shahed-136.

Контракт про підготовку заводу до виробництва безпілотників на суму понад 1 мільярд рублів був підписаний у першому кварталі 2023 року. За інформацією розвідки, росіяни використовують для цього колишній цементний завод в Іжевську. Журналісти ідентифікували його за кольором та дизайном балок, а також внутрішньою архітектурою.

На завод у китайських компаній закуповували запчастини та 800 китайських двигунів. Європейська розвідувальна служба стурбована тим, що бізнес із Китаю продовжує продавати РФ компоненти для виробництва БПЛА.

У Міноборони РФ не відповіли на запит Reuters прокоментувати ситуацію. Однак у МЗС Китаю запевнили, що країна суворо контролює експорт предметів потенційного військового застосування, включно з безпілотниками.