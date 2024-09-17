У Покровську та Родинському повністю зникло світло

Російська армія у вівторок, 17 вересня, в черговий раз завдала удару Покровській громаді Донецької області. Через це у Покровську та Родинському відсутнє електропостачання. Про це повідомили у прес-службі Покровської міської військової адміністрації.



«Внаслідок надзвичайної події знеструмлено Покровськ та Родинське», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що роботи з обстеження та відновлення будуть проводитись після отримання дозволу від оперативних служб.



Як зазначається, місцеві жителі повідомляли, що електропостачання зникло після обстрілу.



Раніше ми писали, що протягом усього дня, 16 вересня, російські окупанти завдавали ударів по Покровську. Під вогнем опинилися адміністративні будинки, дорожньо-транспортна інфраструктура, а також приватний сектор міста.