Армия РФ продвинулась в Торецке и возле шести населенных пунктов Донетчины — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Торецке Донецкой области

Российские оккупанты за минувшие сутки имеют продвижение в Донецкой области. Агрессор имеет успехи в районах семи населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Противник продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистенки и в Торецке», — говорится в сообщении.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 сентября сообщалось, что ВС РФ интенсивно атакуют подразделения Сил обороны на Покровском направлении, в частности, противник в течение дня совершил 27 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки, Новоторецка, Миролюбовки.

По предварительным подсчетам, Силы обороны уничтожили 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожено РСЗО БМ-21 «Град», 6 артиллерийских систем, танк, БМП, 2 противотанковых средства, 5 автомобилей и 3 мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.