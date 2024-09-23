Армія РФ просунулась у Торецьку та біля шести населених пунктів Донеччини — DeepState

На карті DeepState відзначено просування російських військ у Торецьку Донецької області

Російські війська за минулу добу мають просування у Донецькій області. Агресор має успіхи у районах семи населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

На Вугледарському напрямку російські сили просунулися біля Водяного, Вугледара, Пречистівки.

На Курахівському напрямку — біля Цукуриного та Гірника.

На Торецькому напрямку росіяни просунулися в Торецьку і біля Нью-Йорка.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 22 вересня повідомлялося, що ЗС РФ інтенсивно атакують підрозділи Сил оборони на Покровському напрямку, зокрема, противник протягом дня вчинив 27 штурмових та наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів зберігається у районах Маринівки, Новоторецька, Миролюбівки.

За попередніми підрахунками, Сили оборони знищили 145 і поранили 163 окупанти. Знищено РСЗВ БМ-21 «Град», 6 артилерійських систем, танк, БМП, 2 протитанкові засоби, 5 автомобілів і 3 мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів.