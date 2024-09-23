Обстрел Краматорска и Шахово в Донецкой области: что известно

С начала суток в Донецкой области под обстрелами ранены 10 мирных жителей, один — погиб. Вечернюю сводку о последствиях российских обстрелов опубликовала прокуратура области.

Российские оккупанты в понедельник, 23 сентября, нанесли удары по поселку Шахово Покровского района и Краматорску.

В результате 7 человек получили ранения, среди них 2 несовершеннолетних.

Среди пострадавших — один полицейский, который занимался эвакуацией мирных жителей. Об этом сообщили полиции Донетчины.

По Шахово оккупанты ударили, предварительно, ФАБ-250 УМПК.

Кроме того, был нанесен удар по городу Краматорск, предварительно с применением РСЗО «Торнадо-С» с кассетной боевой частью.



«Во время атаки посреди улицы погибла 48-летняя женщина, а ее муж 48 лет и 61-летний житель получили ранения. Еще одна жительница 56 лет травмирована в доме», — сообщили в прокуратуре.



Около 16:00 понедельника, 23 сентября, в городе Краматорск Донецкой области снова прогремел взрыв.



По состоянию на 15:00 понедельника, 23 сентября, Краматорск два раза подвергался российскому обстрелу. На окраине города возник пожар в лесополосе.