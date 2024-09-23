Обстріл Краматорська та Шахового в Донецькій області: що відомо

З початку доби на Донеччині під обстрілами поранено 10 мирних жителів, один — загинув. Вечірнє зведення про наслідки російських обстрілів опублікувала прокуратура області.

Російські окупанти в понеділок, 23 вересня, завдали ударів по селищу Шахове Покровського району та Краматорську.

В результаті 7 людей отримали поранення, серед них 2 неповнолітні.

Серед постраждалих один поліцейський, який займався евакуацією мирних жителів. Про це повідомили поліції Донеччини.

По Шаховому окупанти вдарили, попередньо, ФАБ-250 УМПК.

Крім того, було завдано удару по місту Краматорськ, попередньо із застосуванням РСЗВ «Торнадо-С» з касетною бойовою частиною.



«Під час атаки посеред вулиці загинула 48-річна жінка, а її чоловік 48 років і 61-річний житель отримали поранення. Ще одну мешканку 56 років травмовано в будинку», — повідомили в прокуратурі.



Близько 16:00 понеділка, 23 вересня, у місті Краматорськ Донецької області знову пролунав вибух.



Станом на 15:00 понеділка, 23 вересня, Краматорськ двічі зазнавав російського обстрілу . На околиці міста виникла пожежа у лісосмузі.