Удар по селу в Покровском районе: спасатели деблокировали пострадавшую из-под завалов дома

В Покровском районе спасатели деблокировали пострадавшую из-под завалов. Фото: ГСЧС

Российская армия 23 сентября нанесла удар по селу Шевченко Покровского района Донецкой области. Работники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Известно, что около полудня россияне обстреляли жилой сектор поселка Шевченко, в результате атаки был частично разрушен частный жилой дом.



«На место происшествия прибыли спасатели и начали аварийно-спасательные работы. Благодаря профессиональным действиям спасателей, из-под обломков дома была деблокирована 64-летняя женщина», — говорится в сообщении.



На месте происшествия спасатели оказали пострадавшей первую помощь, однако она отказалась от госпитализации.



Во время проведения работ специалисты разобрали около 100 кг разрушенных строительных конструкций.



Ранее мы писали, что российские военные за 23 сентября, атаковали Покровск и населенные пункты Покровского района Донецкой области. В результате атак повреждены дома и критическая инфраструктура.