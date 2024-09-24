Удар по селу у Покровському районі: рятувальники деблокували постраждалу з-під завалів будинку

У Покровському районі рятувальники деблокували постраждалу з-під завалів. Фото: ДСНС

Російська армія 23 вересня завдала удару по селу Шевченко Покровського району Донецької області. Працівники ДСНС врятували жінку, яка опинилась під завалами власного будинку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Відомо, що близько полудня росіяни обстріляли житловий сектор селища Шевченка, внаслідок атаки було частково зруйновано приватний житловий будинок.



«На місце події прибули рятувальники та розпочали аварійно-рятувальні роботи. Завдяки професійним діям рятувальників з-під уламків будинку було деблоковано 64-річну жінку», — йдеться у повідомленні.



На місці події рятувальники надали постраждалій першу допомогу, проте вона відмовилася від госпіталізації.



Під час проведення робіт спеціалісти розібрали близько 100 кг зруйнованих будівельних конструкцій.



Раніше ми писали, що російські військові за 23 вересня атакували Покровськ та населені пункти Покровського району Донецької області . Внаслідок атак пошкоджено будинки та критична інфраструктура.