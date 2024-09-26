Школьные автобусы в Белгородской области РФ будут оснащать защитой от беспилотников

В Белгородской области России школьные автобусы начнут оснащать защитой от дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, Белгородская область получила 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак беспилотников, которые установят на школьные автобусы в приграничных районах.

«Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы, которые работают в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах»,— сообщил губернатор в видеообращении.

В августе регион получил средства РЭБ для защиты пассажирских автобусов в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

В июне аппаратуру против дронов начали ставить на машины скорой помощи по поручению Владимира Путина.

Напомним, российские военные снова уронили авиабомбу на Белгородскую область.