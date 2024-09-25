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Военные РФ вновь уронили авиабомбу на Белгородскую область

25 сентября 2024, 13:56

Военные РФ вновь уронили авиабомбу на Белгородскую область

Российская авиабомба ФАБ-250. Фото: Милитарный Российская авиабомба ФАБ-250. Фото: Милитарный

По данным источников ASTRA, 23 сентября в Грайворонском городском округе Белгородской области, в нескольких километрах от села Доброивановка, найдена авиабомба ФАБ-250. Пострадавших и повреждений нет, боеприпас уже уничтожили.

Отмечается, что это как минимум 127 авиабомба, скинутая ВКС РФ на Россию и оккупированные территории Украины с марта по сентябрь этого года.

Для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Ранее были опубликованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес изделия.

Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины.

По подсчетам ASTRA, всего с марта по сентябрь российские самолеты уронили как минимум 127 авиабомб на Россию и оккупированные территории Украины.

Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники. 

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