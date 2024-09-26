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Шкільні автобуси в Бєлгородській області РФ оснащуватимуть захистом від безпілотників

26 вересня 2024, 14:47

Шкільні автобуси в Бєлгородській області РФ оснащуватимуть захистом від безпілотників

У Бєлгородській області Росії шкільні автобуси почнуть оснащувати захистом від дронів. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, Бєлгородська область отримала 55 станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак безпілотників, які встановлять на шкільні автобуси у прикордонних районах.

«Отримали 55 станцій РЕБ, які, починаючи з сьогоднішнього дня, будемо встановлювати на шкільні автобуси, які працюють у Волоконівському, Валуйському, Шебекінському, Бєлгородському та Борисівському районах та округах», — повідомив губернатор у відеозверненні.

У серпні регіон отримав засоби РЕБ для захисту пасажирських автобусів у Бєлгородському районі та Шебекінському міському окрузі.

У червні апаратуру проти дронів почали ставити на машини швидкої допомоги на доручення Володимира Путіна.

Нагадаємо, російські військові знову впустили авіабомбу на Білгородську область.

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