В селе Ясеновом на Донетчине из-за российского обстрела погибли люди

По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Ясенового Покровской громады. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Российские войска ударили по селу сегодня утром. Повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей.



Количество жертв еще может возрасти, так как осмотр места происшествия продолжается.

В полиции Донецкой области показали, как сейчас выглядит Доброполье. Ночью под ударом российской армии оказался центр города с плотной жилой застройкой.



Всего за сутки оккупанты 26 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.