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У селі Ясеновому на Донеччині через російський обстріл загинули люди

28 вересня 2024, 13:04

У селі Ясеновому на Донеччині через російський обстріл загинули люди

Щонайменше 2 особи загинули та 1 поранено внаслідок обстрілу Ясенового Покровської громади. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Російські війська вдарили по селу сьогодні вранці. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин та 5 автомобілів.

Кількість жертв може зрости, оскільки огляд місця події триває.

У поліції Донецької області показали, як зараз виглядає Добропілля. Вночі під ударом російської армії опинився центр міста із щільною житловою забудовою.

За добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

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