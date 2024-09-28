У селі Ясеновому на Донеччині через російський обстріл загинули люди

Щонайменше 2 особи загинули та 1 поранено внаслідок обстрілу Ясенового Покровської громади. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Російські війська вдарили по селу сьогодні вранці. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин та 5 автомобілів.



Кількість жертв може зрости, оскільки огляд місця події триває.

У поліції Донецької області показали, як зараз виглядає Добропілля. Вночі під ударом російської армії опинився центр міста із щільною житловою забудовою.



За добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини.