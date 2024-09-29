Росіяни 30 разів обстріляли Донеччину: зруйновано житлові будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 28 вересня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони, внаслідок атак є значні пошкодження, а також жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. У Курахівській громаді поранено 2 людини і пошкоджено 10 об'єктів у Сонцівці, поранено людину і пошкоджено 2 будинки у Костянтинопольському, пошкоджено 2 будинки в Дальньому, автівки в Курахівці; пошкоджено багатоповерхівки у Кураховому. У Ясеновому Покровської громади 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і 5 автівок; у Покровську пошкоджено соціальний заклад і 2 будинки.





Краматорський район. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.





Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 6 нежитлових приміщень.



Раніше ми писали, що російські військові за 28 вересня завдали чергових ударів по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, також зруйновано навчальний заклад.