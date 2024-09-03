На оккупированной Луганщине подорвали «капитана полиции»: коллаборант погиб

Ликвидированный капитан полиции оккупантов Евгений Усенко. Фото: «МВД по ЛНР»

Второго сентября в результате срабатывания взрывного устройства погиб сотрудник «полиции» оккупированного Сватово Евгений Усенко. Об этом сообщили в подконтрольном России «МВД ЛНР».



Отмечается, что Усенко в должности капитана являлся «временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД России "Сватовский"».



Во время взрыва Усенко находился при исполнении своих служебных обязанностей.



С 2009 по 2014 год он проходил обучение в Донецком юридическом институте МВД на факультете права. На службу к оккупантам пошел в 2017 году.

Напомним, что в Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета, он в реанимации.