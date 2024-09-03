Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированной Луганщине подорвали «капитана полиции»: коллаборант погиб

03 сентября 2024, 22:21

На оккупированной Луганщине подорвали «капитана полиции»: коллаборант погиб

Ликвидированный капитан полиции оккупантов Евгений Усенко. Фото: «МВД по ЛНР» Ликвидированный капитан полиции оккупантов Евгений Усенко. Фото: «МВД по ЛНР»

Второго сентября в результате срабатывания взрывного устройства погиб сотрудник «полиции» оккупированного Сватово Евгений Усенко. Об этом сообщили в подконтрольном России «МВД ЛНР».

Отмечается, что Усенко в должности капитана являлся «временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД России "Сватовский"».

Во время взрыва Усенко находился при исполнении своих служебных обязанностей.

С 2009 по 2014 год он проходил обучение в Донецком юридическом институте МВД на факультете права. На службу к оккупантам пошел в 2017 году.

Напомним, что в Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета, он в реанимации.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Евгений Усенко
Места
Луганская область
Организации
МВД ЛНР
Прочее
Война Оккупация Капитан подрыв

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии
18:21
В ряде оккупированных городов Донетчины «власти» хотят обязать жителей платить за воду: есть нюанс
17:44
В Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета: он в реанимации
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
10:13
Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА
22:16
Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области
12:35
Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области — DeepState
23:03
Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших
11:09
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены
08:45
Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян
23:43
Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
15:44
ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
все новости
23:08
Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии
23:06
Верещук и еще несколько министров подали заявления об отставке: Кабмин ждет «большая перезагрузка»
22:21
На оккупированной Луганщине подорвали «капитана полиции»: коллаборант погиб
21:54
БПЛА атаковал полигон оккупантов на границе Донетчины и Запорожья: ранены военные РФ
20:26
Положили лицом на землю: российские военные расстреляли в спину пленных бойцов ВСУ на Торецком направлении
19:40
В Краматорске произошел масштабный пожар в пятиэтажке: горит вся крыша дома, спасены пять человек
18:52
Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: в городе много повреждений
18:21
В ряде оккупированных городов Донетчины «власти» хотят обязать жителей платить за воду: есть нюанс
17:44
В Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета: он в реанимации
17:28
В Покровском районе прогремели взрывы
16:47
В сети появились фото последствий сегодняшнего обстрела Константиновки
16:20
Масштабный пожар в нацпарке «Святые горы»: общая площадь возгорания 5000 га, повреждены более 30 домов
15:47
Украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
15:22
Десятки погибших: Президент, Минобороны и МВД рассказали о последствиях ракетных ударов РФ по институту связи в Полтаве
15:11
Будет ли работать «Укрпочта» в Покровске: ответ гендиректора компании
14:26
Россия ударила по военному институту связи в Полтаве
14:20
Армия РФ ранила трех людей в Покровске, в город долетает ствольная артиллерия — глава ГВА
13:23
Украинские военные под Покровском могут оказаться в окружении — Forbes
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:02
Оккупанты из артиллерии атаковали Покровск: пострадал работник «Укрзализныци»
все новости
ВИДЕО
Масштабный пожар в пятиэтажке в Краматорске. Фото: Kramatorsk Post В Краматорске произошел масштабный пожар в пятиэтажке: горит вся крыша дома, спасены пять человек
03 сентября, 19:40
Удар по Константиновке. Фото: «Типичная Константиновка» Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: в городе много повреждений
03 сентября, 18:52
Наступление колонны техники РФ на украинские позиции на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
03 сентября, 15:47
Россияне сегодня нанесли ракетный удар по военному училищу в Полтаве. Фото: соцсети Россия ударила по военному институту связи в Полтаве
03 сентября, 14:26
Военный аэродром в российский Твери атаковали ударные дроны. Фото: Defense News В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери
03 сентября, 07:52
Спасение раненых в Курахово. Фото: кадр из видео Массированный обстрел центра Курахово: в полиции показали кадры, как спасали раненых людей под ударами РФ
02 сентября, 15:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор