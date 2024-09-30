Прокуратура повідомила про підозру ще одному луганчанину, який співпрацює з окупантами

Прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому старшому помічнику Брянківського міського військового комісара, який зараз працює у силових структурах угруповання «ЛНР».



Мешканцю Луганська заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, підозрюваний у 2021 році почав співпрацювати із російськими окупантами. Восени того ж року добровільно обійняв посаду «начальника відділу військового комісаріату ЛНР містами Стаханов, Брянка, Кіровськ і Первомайськ».



Пізніше, навесні 2023 року став «військовим комісаром міст Стаханов, Брянка, Кіровськ ЛНР».



Підозрюваний насильно мобілізує мирних жителів окупації та змушує служити у лавах «народної міліції ЛНР» на боці військ РФ, бере участь у засіданнях призовних комісій.



Як зазначили у прокуратурі, його дії порушують норми Женевської конвенції «Про захист цивільного населення під час війни» 1949 року та є воєнним злочином, а також конституційні права та свободи громадян України.



Наразі вирішується питання про оголошення його в розшук та обрання запобіжного заходу.