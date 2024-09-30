Україна може пройти зиму без вимкнень світла. Які умови

Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями. Про це повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс» з посиланням на слова виконувача обов'язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексія Брехта.



За його словами, за температури, яка характеризуватиметься нульовими чи позитивними значеннями, Україна проходитиме цей період без обмежень.



«Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі - вони не повинні перевищувати 1-1,5 тисячі МВт потужності. Ці обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень», – заявив Брехт.



Виконувач обов'язків голови правління «Укренерго» зазначив, що згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора на осінньо-зимовий період 2024-2025 років, який підготувала компанія минулого тижня, на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії лише протягом трьох місяців – у грудні-лютому.



«При сценарії 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тисячі МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень протягом восьми годин. Проте зазначені величини є граничними й компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту», – сказав він.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку опалювальний сезон під загрозою зриву.