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Україна скоротила відставання від Росії у снарядах на полі бою до 1:3 – Міноборони

01 жовтня 2024, 17:31

Україна скоротила відставання від Росії у снарядах на полі бою до 1:3 – Міноборони

Артилерія ЗСУ. Фото: оперативне командування «Захід» Артилерія ЗСУ. Фото: оперативне командування «Захід»

Україна зробила великий крок у виробництві ракет та боєприпасів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, на сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року.

«Тоді співвідношення було 1:8. На сьогодні воно складає 1:3. Але все одно перевага на боці Російської Федерації», – наголосив Гаврилюк.

Нагадаємо, що Росія за останній тиждень застосувала проти України 900 КАБ і 300 дронів-камікадзе.

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