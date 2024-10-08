Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові

Суспільство



До початку повномасштабної війни в Донецькій області перебувало 1,9 мільйона людей. Нині у регіоні проживає 340 000 осіб.



За 2024 російські окупанти вивезли 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна через порт окупованого Маріуполя Донецької області.



Бойові дії



За даними військових аналітиків DeepState, російській армії вдалося захопити село Бажане Перше Донецької області, а також село Стельмахівка Луганської області.



Командир 72-ої механізованої бригади ЗСУ Олександр Охріменко розповів , що під Вугледаром співвідношення сил становило 1:9 на користь російської армії. За його словами, під час таких активних бойових дій неможливо з повною впевненістю сказати, що вдалося вивести усі 100% поранених. Охріменко не став називати точну кількість військових, які не були евакуйовані. При цьому він додав, що РФ передає неправдиву інформацію.



Вранці 8 жовтня російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку, дві особи отримали поранення. Увечері росіяни скинули три керовані авіабомби на місто. Одна людина загинула, ще шість – отримали поранення. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, три освітні установи, три газопроводи та сім автомобілів. Ще одна людина постраждала у Цукуриному.



Число поранених через російські обстріли Харкова протягом 8 жовтня перевищило 30, повідомив керівник ОВА Синегубов. Відомо про двох загиблих.



Внаслідок обстрілу російськими окупантами Антонівки Херсонської області постраждали п'ятеро мешканців.



8 жовтня увечері вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі у Феодосії в окупованому Криму. Пожежа на нафтобазі триває другу добу. По нафтобазі вдарили дві ракети ATACMS. Спочатку були пошкоджені дві цистерни: одна наповнюваністю 10 000 кубометрів, друга – 5000. Відбувся розлив палива, який призвів до пожежі. Також пошкоджено наливний трубопровід дизельного палива.

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