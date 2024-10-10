На Донеччині 260 тисяч людей залишаються без води

Близько 260 тисяч жителів півночі Донецької області залишаються без сталого водопостачання. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін міжнародним партнерам на зустрічі. Він наголосив, що люди на Донеччині залишаються без води на невизначений термін.



Причиною зупинки водопостачання стали бойові дії — російські обстріли руйнують комунікації у регіоні.



«Для забезпечення мешканців регіону водою, а також для сталого проведення опалювального сезону 2024-2025 років потрібна допомога міжнародних партнерів», — заявив Філашкін.



Він зазначив, що серед партнерів України та Донецької області зокрема вже є ті, хто висловив готовність допомогти регіону у створенні альтернативних джерел водопостачання.



Як повідомлялося, регулярні проблеми з водою мають такі міста як Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка та інші.