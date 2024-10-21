З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку

Повернули жінку із Криму. Фото: Дмитро Лубинець

З тимчасово анексованого Криму вдалося повернути 77-річну жінку. До офісу омбудсмена звернулася родина пенсіонерки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Через похилий вік і стан здоров'я українка потребує постійного медичного догляду, який не був їй забезпечений на ТОТ. Протягом тривалого часу їй допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації», — зазначив він.



За словами Лубінця, було вжито всіх необхідних заходів, зокрема підготовлено документи для організації евакуації. Також жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху: поряд з нею постійно перебував медпрацівник, а після перетину кордону на неї чекала швидка.



В Ужгороді жінка возз'єдналася зі своєю родиною.



Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути із тимчасово окупованих територій ще дві жінки. Одну з них росіяни утримували проти її волі.