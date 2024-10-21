Журналісти «Донбас Реалії» потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку: постраждав кореспондент

Момент, коли журналісти «Донбас Реалії» потрапили під обстріл. Фото: кадр із відео

Знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок українських військових на Бахмутському напрямку. Про це повідомили журналісти проєкту.



Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався. Внаслідок удару Пагуліч отримав контузію, двоє бійців – легкі поранення. Уламки не зачепили оператора Павла Холодова. Усіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу. Наразі загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.

Нагадаємо, що 21 жовтня армія РФ вдарила по містах Мирноград та Курахове в Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.