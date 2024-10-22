Фронт приближается — фермы Донетчины вынуждены сокращать поголовье скота

На территории Донецкой области работают только 8 предприятий в области животноводства, хотя до полномасштабного вторжения их было 67. Об этом рассказали в областной военной администрации. Ситуация усложнена боевыми действиями.



Только за сентябрь пришлось уменьшить поголовье свиней на 87 тысяч голов. Это предприятие, которое базировалось на территории Ильиновской громады, а из-за приближения фронта и постоянных боевых действий пришлось реализовать свиней, что было лучшим выходом в той ситуации, рассказала Елена Рыбакова, заместитель директора департамента АПК и земельных отношений.



В целом продолжают выращивать 8 тысяч голов крупного рогатого скота, 62 тысячи свиней, почти полмиллиона поголовья птицы. В области также содержится мелкий рогатый скот, в частности поголовье овец и коз составляет 8 тысяч голов.

Несмотря на ситуацию с безопасностью в Донецкой области аграрии продолжают работать. Наравне с войной фермерам препятствуют весенние заморозки и летняя засуха. В 2024 году сельскохозяйственные культуры выращивались на 310 тысяч гектарах на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области.