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Фронт наближається — ферми Донеччини змушені скорочувати поголів'я худоби

22 жовтня 2024, 19:04

Фронт наближається — ферми Донеччини змушені скорочувати поголів'я худоби

На території Донецької області працюють лише 8 підприємств у галузі тваринництва, хоча до повномасштабного вторгнення їх було 67. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Ситуація ускладнена бойовими діями.

Лише за вересень довелося зменшити поголів'я свиней на 87 тисяч голів. Це підприємство, яке базувалося на території Іллінівської громади, а через наближення фронту та постійні бойові дії довелося реалізувати свиней, що було найкращим виходом у тій ситуації,  розповіла Олена Рибакова, заступниця директора департаменту АПК та земельних відносин.

Загалом продовжують вирощувати 8 тисяч голів великої рогатої худоби, 62 тисячі свиней, майже півмільйона поголів'я птиці. В області також міститься дрібна рогата худоба, зокрема поголів'я овець та кіз становить 8 тисяч голів.

Попри ситуацію з безпекою в Донецькій області, аграрії продовжують працювати. Нарівні з війною фермерам перешкоджають  весняні заморозки та літня посуха. 2024 року сільськогосподарські культури вирощувалися на 310 тисяч гектарах на підконтрольній українській владі території Донецької області.

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