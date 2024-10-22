Фронт наближається — ферми Донеччини змушені скорочувати поголів'я худоби

На території Донецької області працюють лише 8 підприємств у галузі тваринництва, хоча до повномасштабного вторгнення їх було 67. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Ситуація ускладнена бойовими діями.



Лише за вересень довелося зменшити поголів'я свиней на 87 тисяч голів. Це підприємство, яке базувалося на території Іллінівської громади, а через наближення фронту та постійні бойові дії довелося реалізувати свиней, що було найкращим виходом у тій ситуації, розповіла Олена Рибакова, заступниця директора департаменту АПК та земельних відносин.



Загалом продовжують вирощувати 8 тисяч голів великої рогатої худоби, 62 тисячі свиней, майже півмільйона поголів'я птиці. В області також міститься дрібна рогата худоба, зокрема поголів'я овець та кіз становить 8 тисяч голів.

Попри ситуацію з безпекою в Донецькій області, аграрії продовжують працювати. Нарівні з війною фермерам перешкоджають весняні заморозки та літня посуха. 2024 року сільськогосподарські культури вирощувалися на 310 тисяч гектарах на підконтрольній українській владі території Донецької області.