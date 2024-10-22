Опасно работать, нет рынков сбыта, не хватает людей: с какими проблемами сталкиваются аграрии Донецкой области

Несмотря на ситуацию с безопасностью в Донецкой области аграрии продолжают работать. Наравне с войной фермерам препятствуют весенние заморозки и летняя засуха. В 2024 году сельскохозяйственные культуры выращивались на 310 тысяч гектарах на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Об этом рассказали в областной военной администрации.



Из всех обрабатываемых земель 52% были засеяны зерновыми культурами, 38% — техническими, остальные — картофелем и овощами.



Зерновые культуры уже собраны на 151 тысячи гектаров, кукурузу — на площади 13, 4 тысячи гектаров, подсолнечник — 66 тысяч гектаров.



Озимые культуры планируется засеять 65 тысяч гектаров, из которых 22 тысячи уже засеяны, работы продолжаются. Но погодные условия не способствуют осеннему севу.



За этот год на землях и объектах АПК произошло 74 пожара, из которых 52 — из-за попадания боеприпасов или обломков.



Аграрии Донетчины сталкиваются с проблемами из-за составляющей безопасности, в сфере не хватает квалифицированных кадров из-за эвакуации населения и мобилизации рабочих. Также дорожают логистические цепочки, фермеры теряют традиционные рынки сбыта.



359 сельскохозяйственных предприятий области подверглись разрушениям или повреждениям с начала полномасштабного вторжения. Только учтенные убытки составляют 5 млрд 77 млн гривен.