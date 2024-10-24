РФ перебила газовую трубу в Покровске: без газоснабжения остались 54 абонента

Российские оккупанты за минувшие сутки, 23 октября, обстреляли Покровск Донецкой области. Перебили газовую трубу в северной части города. Без газоснабжения остались 54 абонента. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
«В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.
Известно, что россияне атаковали частный сектор северной части Покровска, в зону обстрела попали два частных дома.
К слову, на сегодня уже разрушено 80% критической инфраструктуры города. Враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность громады.
Кроме того, около 10:20 состоялся российский обстрел в поле за г. Родинское, на территории соседней Добропольской громады. Тип вооружения устанавливается.
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