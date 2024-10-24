РФ перебила газову трубу в Покровську: без газопостачання залишилися 54 абоненти

Російські окупанти минулої доби, 23 жовтня, обстріляли Покровськ Донецької області. Перебили газову трубу у північній частині міста. Без газопостачання залишилися 54 абоненти. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишилися 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що росіяни атакували приватний сектор північної частини Покровська, до зони обстрілу потрапили два приватні будинки.
До речі, сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади.
Крім того, близько 10:20 відбувся російський обстріл у полі за м. Родинське, на території сусідньої Добропільської громади. Тип озброєння встановлюється.
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