РФ перебила газову трубу в Покровську: без газопостачання залишилися 54 абоненти

Російські окупанти минулої доби, 23 жовтня, обстріляли Покровськ Донецької області. Перебили газову трубу у північній частині міста. Без газопостачання залишилися 54 абоненти. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишилися 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що росіяни атакували приватний сектор північної частини Покровська, до зони обстрілу потрапили два приватні будинки.



До речі, сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади.



Крім того, близько 10:20 відбувся російський обстріл у полі за м. Родинське, на території сусідньої Добропільської громади. Тип озброєння встановлюється.



Раніше ми писали, що кілька днів тому отримали поранення двоє мешканців села Балка Журавка Луганської області.