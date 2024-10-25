Атакують без бронетехніки та повністю не знищують місто: у Нацгвардії розповіли, як війська РФ штурмують Селидове

Ситуація у Селидовому. Фото: карта DeepState

При наступі на Селидове російські окупанти не використовують бронетехніку, а штурмують місто малими групами широким фронтом. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив пресофіцер 15-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Кара-Даг» Віталій Миловидов.



За його словами, війська Росії обстрілюють Селидове керованими авіабомбами, дронами, артилерією, але водночас не знищують його повністю, як це було з іншими містами Донбасу.



«Це робиться для того, щоб у майбутньому використовувати інфраструктуру та географічне розташування Селидового для наступу на Покровськ», – сказав Миловидов.



Пресофіцер бригади «Кара-Даг» зазначив, що росіян дуже велика кількість по різних напрямках.



«Їм вдається просочуватися до населеного пункту, намагатися закріпитися саме у приватному секторі, а далі розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, і там навіть якщо це два-три військовослужбовці Російської Федерації дісталися до будівлі, вони зайняли будинок і чекають, поки їх не накопичиться більше для того, щоб уже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам», – розповів він.

Нагадаємо, що Росія 27-28 жовтня застосує перших військових КНДР у війні проти України.