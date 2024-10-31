Росіяни вночі обстріляли Донецьке на Донеччині: під удар потрапило підприємство, рятувальники гасили масштабні пожежі

Наслідки обстрілу селища Донецьке. Фото: ДСНС

Вночі 31 жовтня російські окупанти вдарили по селищу Донецьке Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Перший удар прийшовся по нежитловій занедбаній будівлі. Рятувальники загасили пожежу на площі 750 квадратних метрів.



Також окупанти обстріляли місцеве підприємство, внаслідок чого загорілися покрівля та перекриття будівлі. Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня війська Росії вдарили по комбінату у Слов'янську, у місті також пошкоджено будинки.