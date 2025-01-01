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В ООН повідомили про кількість загиблих мирних мешканців протягом осені в Україні

01 січня 2025, 22:39

В ООН повідомили про кількість загиблих мирних мешканців протягом осені в Україні

Доповідь про кількість загиблих мирних мешканців України за осінь 2024 року опублікували в ООН. Фото: ООН Доповідь про кількість загиблих мирних мешканців України за осінь 2024 року опублікували в ООН. Фото: ООН

Ситуація з правами людини на тлі російської повномасштабної агресії «залишається похмурою». Про це йдеться у підсумковій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з вересня по листопад 2024 року та була опублікована 31 грудня.

Зазначається, що у вересні загальна кількість цивільних жертв була найвищою з липня 2022 року — насамперед через посилення російських атак на Донеччині та використання керованих авіаційних бомб та ударних дронів.

Моніторингова місія задокументувала загибель 574 цивільних за три місяці, ще 3082 отримали поранення.

«Кожен факт і кожна цифра в цій доповіді — це історії втрат і людських страждань, які демонструють руйнівний вплив війни на всю Україну», — заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

ООН зафіксувало 93% жертв на території, підконтрольній уряду України, зокрема, в Донецькій, Харківській та Херсонській областях, де інтенсивність бойових дій «залишається найвищою».

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) наголосила на збільшенні кількості випадків страт, тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими в період з вересня по листопад 2024 року. Заявляється про щонайменше 62 жертви.

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