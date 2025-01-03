На Донеччині відновлюють електромережі після обстрілів та підключають північ області до водопостачання

Минулої доби спеціалістам «ДТЕК Донецькі електромережі» повернули електропостачання до будинків 1,4 тисячі сімей прифронтової Донеччини. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, фахівці енергокомпанії починають ремонт, як тільки це стає можливим і військові дають дозвіл на проведення робіт.



Обстріли Донеччини тривають і продовжують руйнувати мережі та обладнання. Так, Костянтинівку частково знеструмлено і місто без інтернету після серії вибухів увечері 3 січня.



Крім цього, завершено ремонт Другого Донецького водопроводу.



Розпочато заповнення системи водою. Незабаром водопостачання на півночі Донецької області буде відновлено у повному обсязі, обіцяють урядовці.



Як повідомлялося, з 2 січня для міст північної частини Донецької області тимчасово припинено водопостачання — фахівці розпочали аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водопроводу.