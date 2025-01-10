Бывший «вагнеровец» пытался незаконно попасть в США из Мексики

Тимур Пралиев. Фото: ВК

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» Тимур Пралиев пытался незаконно пересечь границу США. Американские пограничники задержали мужчину 4 января, когда тот хотел перейти вброд реку Рио-Гранде в Техасе.



По национальности мужчина — казах. У него при себе обнаружили два паспорта — Казахстана та РФ.



Как пишут американские СМИ, также у мужчины обнаружили 4 тысячи долларов, 60 тысяч мексиканских песо (2 900 долларов) и дрон.



Пралиева обвинили в незаконном пересечении границы США. Он признал свою вину и рассказал на допросе, что служил в ЧВК «Вагнер». Сейчас мужчина содержится в федеральной тюрьме.



По данным «Радио Азаттык», в декабре 2024 года Пралиев получил удостоверение ветерана боевых действий от руководителя филиала фонда «Защитники Отечества».