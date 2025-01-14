ВС РФ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Донетчины: повреждены десятки домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 13 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, есть погибшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отмети он.





По словам Филашкина, под российский удар попали три районы региона:



Покровский район. В Покровске разрушено админздание, повреждены 2 многоэтажки; в Родинском повреждены 2 многоэтажки.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Малиновке Николаевской громады повреждены 2 дома.



Бахмутский район. В Северске повреждены 7 домов. В Часовоярской громаде погибли 2 человека, повреждены 11 частных домов и 3 многоэтажки.



Ранее мы писали, что за 13 января 2025 года, войска РФ убили двух жителей Донецкой области — в Часовом Яру.