Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВС РФ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Донетчины: повреждены десятки домов

14 января 2025, 10:59

ВС РФ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Донетчины: повреждены десятки домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 13 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, есть погибшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отмети он.



По словам Филашкина, под российский удар попали три районы региона:

Покровский район. В Покровске разрушено админздание, повреждены 2 многоэтажки; в Родинском повреждены 2 многоэтажки.



Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Малиновке Николаевской громады повреждены 2 дома.

Бахмутский район. В Северске повреждены 7 домов. В Часовоярской громаде погибли 2 человека, повреждены 11 частных домов и 3 многоэтажки.

Ранее мы писали, что за 13 января 2025 года, войска РФ убили двух жителей Донецкой области — в Часовом Яру. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
20:20
Пушилин назвал предварительную численность населения оккупированных районов Донецкой области
17:15
В Лисичанске оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение: в городе сплошные порывы системы – ОВА
16:57
Оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву
12:58
Пушилин заявил, что ВС РФ захватили литиевые месторождения возле Курахово
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
23:00
Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово
20:47
«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска
19:54
Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат
17:11
Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными
15:50
У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
13:59
Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город
11:13
Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10:40
Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»
все новости
11:39
В здании Минобороны РФ убили сотрудника ФСБ — росСМИ
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
10:59
ВС РФ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Донетчины: повреждены десятки домов
10:42
Уничтожение оккупантов в Донецкой области достигло промышленных масштабов
10:20
Российские оккупанты наступают на Покровск, но ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения
10:17
Дроны атаковали завод в российской Казани: горит база сжиженного газа
09:59
FPV-дрон уничтожил остановку с двумя солдатами РФ в Курской области
09:50
РФ запустила по Украине 80 дронов: известно, сколько ПВО сбила целей
09:24
Российские Энгельс и Саратов беспилотники атаковали второй раз за неделю: снова горит нефтебаза
08:50
Российские войска убили двух жителей Часового Яра, еще двое ранены
07:37
Потери армии РФ за сутки: 1330 солдат и 47 артсистем
23:30
Украинские войска уничтожили российских штурмовиков под Торецком: в ВСУ показали видео с поля боя
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
22:55
Войска России из артиллерии обстреляли Великую Новоселку на Донетчине: есть раненая
22:36
Россияне постепенно забирают город под свой контроль: в DeepState заявили об ухудшении ситуации в Торецке
22:02
Российская армия из артиллерии ударила по Часов Яру: погибли две женщины
21:47
Шахта в Покровске полностью прекратила добычу коксующегося угля — Reuters
21:36
ВСУ, предварительно, ракетами ATACMS атаковали Брянск: под удар мог попасть химзавод
21:07
«Газпром» массово сокращает сотрудников
20:48
ДТП с погибшей журналисткой в Славянске: подозреваемого водителя отпустили на поруки
все новости
ВИДЕО
Уничтожение ВС РФ в Донетчине достигло промышленных масштабов. Фото: кадр из видео Уничтожение оккупантов в Донецкой области достигло промышленных масштабов
14 января, 10:42
Цистерны с сжиженным газом горят в российской Казани после удара беспилотников. Фото: ASTRA Дроны атаковали завод в российской Казани: горит база сжиженного газа
14 января, 10:17
FPV-дрон «сложил» остановку с двумя солдатами РФ в Курской области. Фото: кадр из вдео FPV-дрон уничтожил остановку с двумя солдатами РФ в Курской области
14 января, 09:59
Дроны атаковали Энгельс и Саратов в России. Снова возник пожар на нефтебазе. Скриншот видео Российские Энгельс и Саратов беспилотники атаковали второй раз за неделю: снова горит нефтебаза
14 января, 09:24
Бой ВСУ с российскими штурмовиками под Торецком. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российских штурмовиков под Торецком: в ВСУ показали видео с поля боя
13 января, 23:30
Последствия атаки на Брянск. Фото: соцсети ВСУ, предварительно, ракетами ATACMS атаковали Брянск: под удар мог попасть химзавод
13 января, 21:36

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор