Россияне сбросили авиабомбы на Покровск и обстреляли Родинское: повреждены многоэтажки и учебное заведение

За прошедшие сутки, 13 января, российские войска в очередной раз атаковали Покровскую громаду Донецкой области. Под удар попал Покровск и Родинское. Повреждены дома и учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, ГСЧС привлекалась к ликвидации пожара, который произошел в результате артиллерийского обстрела 12 января около 22:30 в городе Покровск.



«В результате обстрела поврежден пятиэтажный многоквартирный дом в северной части города. В четвертом подъезде на первых двух этажах произошел пожар. Огнем уничтожены вещи и мебель на площади 100 м кв. Ликвидировать пожар удалось 13 января в 08:50. По предварительным данным погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Кроме того, 13 января в 09:45 россияне обстреляли Родинское, повреждены 2 многоквартирных дома по одной из центральных улиц города. Информация о пострадавших не поступала.



В ведомстве уточнили, что в 15:00 было зафиксировано 3 авиаудара «ФАБ-250» с УМПК по Покровску. В результате обстрела повреждены 2 многоэтажки в северной части города. Ударами разрушено здание учебного заведения. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 13 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, есть погибшие.