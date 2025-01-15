Массированная атака на Украину: Зеленский рассказал, сколько ракет запустила Россия и что было их целями

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

15 января Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, середина зимы и мишень для россиян неизменна – украинская энергетика.



«Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Более 40 ракет были в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 – уничтожены. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы», – рассказал Зеленский.

Напомним, что из-за этой массированной атаки в некоторых областях Украины вводились экстренные отключения света. Есть попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.