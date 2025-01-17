П'ятеро українців на Донеччині перестануть перед судом за держзраду — вони воювали проти ЗСУ

На Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.



П'ятьом українцям повідомили про підозру у держзраді та колабораціонізмі. Вони воювали з 2014 до 2022 року. Виконували військові завдання на Покровському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Також несли вартову службу, встановлювали броню та захист від БПЛА на техніку.



Ще одному чоловікові інкримінується посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також участь у терористичній організації. Він росіянин. У 2014 році прибув до Краматорська для участі в бойових діях проти ЗСУ. 2024 року він підписав контракт на військову службу, відбуваючи покарання за умисне вбивство.

Раніше на Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.



У Донецькій області ще 10 українців, які вступили до лав окупаційної російської армії, постануть перед судом.