В оккупированных Макеевке и Горловке прогремели взрывы: сообщают о работе ПВО россиян

Следы в небе после взрывов в Макеевке. Фото: соцсети

Утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных городах Макеевка и Горловка Донецкой области. Об этом сообщил ряд местных пророссийских Телеграм-каналов со ссылкой на жителей городов.



Там утверждают, что в Макеевке и Горловке работала российская ПВО. На опубликованных фото видны характерные следы работы противовоздушной обороны.



О взрывах и работе ПВО захватчиков в этих городах заявил и российский «военкор» Андрей Руденко.

Напомним, что вечером 14 января беспилотники атаковали оккупированный Луганск, в результате чего в разных частях города прогремели взрывы.