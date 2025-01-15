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В оккупированных Макеевке и Горловке прогремели взрывы: сообщают о работе ПВО россиян

15 января 2025, 11:33

В оккупированных Макеевке и Горловке прогремели взрывы: сообщают о работе ПВО россиян

Следы в небе после взрывов в Макеевке. Фото: соцсети Следы в небе после взрывов в Макеевке. Фото: соцсети

Утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных городах Макеевка и Горловка Донецкой области. Об этом сообщил ряд местных пророссийских Телеграм-каналов со ссылкой на жителей городов.

Там утверждают, что в Макеевке и Горловке работала российская ПВО. На опубликованных фото видны характерные следы работы противовоздушной обороны.

О взрывах и работе ПВО захватчиков в этих городах заявил и российский «военкор» Андрей Руденко.

Напомним, что вечером 14 января беспилотники атаковали оккупированный Луганск, в результате чего в разных частях города прогремели взрывы.

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